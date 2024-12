Em corrida emocionante, Mitch Evans vence prova de São Paulo da Fórmula E

A temporada 2024/2025 da Fórmula E começou emocionante, com direito a quatro bandeiras amarelas e duas vermelhas ao longo do E-Prix de São Paulo, no circuito híbrido do Sambódromo/Anhembi — o público na sexta, 6 e no sábado, 7, foi de 21 mil pessoas, segundo os organizadores. Depois de duas relargadas, Mitch Evans (Jaguar), da Nova Zelândia, venceu a prova que deu início ao campeonato mundial de monopostos elétricos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A corrida marcou a estreia do GEN3 Evo, novo carro da categoria.

O português António Félix da Costa (Porsche) e o jovem britânico Taylor Barnard (McLaren) ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares. O brasileiro Lucas di Grassi, da Lola Yamaha, abandonou a corrida logo nas primeiras voltas. E o atual campeão, Pascal Wehrlein, da Porsche, que havia largado na pole position, acabou virando seu carro, após bater em Nick Cassidy, da Jaguar, perto das últimas voltas da corrida.

Mitch Evans, o vencedor da corrida, descreveu a prova como “selvagem” e “imprevisível”. Ele destacou a importância do novo modo de ataque, que proporcionou ultrapassagens emocionantes e uma dinâmica de corrida única: “A corrida inteira foi muito imprevisível. As últimas quatro ou cinco voltas com esse cara [Antônio Félix da Costa] com esse cara na sua cola, realmente não dá para saber o que pode acontecer, e poderiam ter ido para qualquer lado. Então foi literalmente saindo da última curva quando eu soube que finalmente estava decidido.”

Antônio Felix da Costa, que conquistou o segundo lugar, enfatizou a imprevisibilidade da corrida e a necessidade de adaptação constante. Ele se disse satisfeito com o resultado, especialmente após duas temporadas com inícios difíceis. Da Costa também expressou seu amor por correr no Brasil, elogiando a recepção calorosa dos fãs. “Eu adoro vir correr aqui, tudo parece que tudo faz sentido com um pódio. Eu quero muito que este seja o início de uma boa história para mim”.

Como foi a corrida

O E-Prix de São Paulo, primeira etapa da temporada 2024/2025 da Fórmula E, foi palco de uma corrida eletrizante e repleta de reviravoltas no Autódromo de Anhembi. O grande destaque da prova foi o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, que protagonizou uma recuperação impressionante, largando da última posição e cruzando a linha de chegada em primeiro lugar.

A prova teve início com Pascal Wehrlein, da Porsche, largando na pole position, mas perdendo a liderança para Oliver Rowland, da Nissan, ainda na primeira volta. Evans, que largou em último devido a um problema na classificação, iniciou uma escalada espetacular, ganhando posições a cada volta.

O Safety Car foi acionado na terceira volta após um acidente que envolveu Jake Hughes, da Maserati MSG Racing, e Nico Mueller, da Andretti. Após a relargada, Cassidy, da Jaguar, assumiu a liderança, aproveitando o modo Ataque, que agora oferece tração nas quatro rodas, para ultrapassar Rowland.

Na metade da corrida, a liderança passou para as mãos de António Félix da Costa, da Porsche, que também se beneficiou do modo Ataque. No entanto, Rowland, com uma estratégia agressiva, retomou a ponta na volta seguinte. A corrida foi interrompida pela primeira vez com bandeira vermelha após Jake Dennis, da Andretti, ter problemas com seu carro.

Na relargada, Rowland manteve a liderança, mas uma punição por excesso de potência o tirou da disputa pela vitória. Cassidy e Evans, ambos da Jaguar, assumiram as primeiras posições, mas um toque entre Cassidy e Wehrlein, que capotou seu Porsche, provocou a segunda bandeira vermelha da corrida.

Na relargada final, Evans manteve a ponta e segurou a pressão de Da Costa, garantindo uma vitória espetacular em São Paulo. O pódio foi completado por Taylor Barnard, da McLaren, que se tornou o piloto mais jovem a subir ao pódio na Fórmula E, e Sam Bird, também da McLaren.

A próxima etapa da Fórmula E será realizada no México, nos dias 10 e 11 de janeiro, prometendo mais emoção e disputas acirradas na luta pelo título da temporada 2024/2025.

