“Ele nunca saiu do topo. O maior de todos os tempos”

Nesta quinta-feira, 29, atletas e fãs do Rei prestaram homenagens à sua trajetória. No Rio de Janeiro, diversos jogadores de futebol deixaram suas mensagens: dos que foram companheiros de seleção aos que se inspiraram nele para jogar bola – Pelé é unânime quando o assunto é maestria no esporte. Ronaldo Nazário, o Fenômeno, tido como o melhor jogador pós-Pelé, escreveu: “Único. Genial. Técnico. Criativo. Perfeito. Inigualável. Aonde Pelé chegou, ficou. Sem nunca ter saído do topo, ele nos deixa hoje. O rei do futebol – um só. O maior de todos os tempos”.

Já Zagallo, o técnico do tetra da Seleção Brasileira, marcou sua admiração pela companhia longeva. “Meu maior parceiro se foi e é com esse sorriso que guardarei você comigo. Amigo de tantas histórias, vitórias e títulos e que deixa um legado eterno e inesquecível. A pessoa que parou o mundo diversas vezes. A pessoa que fez da camisa 10 a mais respeitada. Um brasileiro que defendeu nosso País em todo o mundo. Hoje o mundo, chorando, para e se despede do maior de todos. Do Rei do Futebol. Obrigado por tudo. Você é eterno. Eu te amo”, publicou.

Romário, senador da República e campeão da Copa de 1994, também postou uma mensagem ao Rei. Acompanhe as mensagens de luto pela morte de Pelé:

Gerson, o canhotinha de ouro, ex-companheiro de Pelé

Um Rei não morre, um rei apenas descansa. Tive a honra de jogar junto com o Pelé, e contra ele, também. Um verdadeiro gênio, dentre os poucos que conheci. Encantou o mundo com o seu futebol único, digno de todos os prêmios e troféus que conquistou durante a sua brilhante e + pic.twitter.com/6oJSXnXR1y — Gerson Nunes (@canhotinha70) December 29, 2022

Dada Maravilha também companheiro de Pelé na seleção

Bebeto, campeão da Copa do Mundo de 1994 pela seleção

Adriano imperador, promessa da seleção de 2006

Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, time que Pelé torcia, além do Santos

Joel Santana, lendário técnico de futebol

Zinho, ex-jogador do Flamengo

Junior, ex-atleta e comentarista de futebol

Julio Cesar, goleiro da seleção nas copas de 2010 e 2014

Edmundo, o Animal, que já declarou se inspirar em Pelé