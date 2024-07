Documentário na Netflix mostra como Simone Biles deu a volta por cima

A ginasta americana Simone Biles é, sem sombra de dúvida, uma das maiores atletas de todos os tempos. Além da impressionante contagem de medalhas, é conhecida por introduzir habilidades inovadoras, redefinindo os limites do esporte. Seu desempenho nas Olimpíadas Rio 2016 foi próximo do lendário, capturou a atenção do mundo com seu domínio e personalidade carismática. Em um movimento corajoso, retirou-se de vários eventos nas Olimpíadas de Tóquio para priorizar sua saúde mental, o que fez dela um modelo para muitas outras pessoas. Sua história é tema de um documentário em duas partes, O Retorno de Simone Biles, que entrou na plataforma Netflix nesta quinta, 18.

Com 37 medalhas olímpicas e mundiais de ginástica, Biles lidera um impressionante grupo de atletas norte-americanas que se dirige a Paris: Sunisa Lee, atual campeã olímpica; Jade Carey, duas vezes medalhista olímpica; Jordan Chiles, membro da equipe americana de 2020, e Hezly Rivera, a novata. Seu retorno ao esporte olímpico é acompanhado de perto pela comunidade esportiva e pelo público. “Nunca pensei que voltaria a competir depois de Tóquio”, diz Biles na série. “Tive que lutar contra demônios, dia após dia nos treinos. Eu realmente tenho que provar a mim mesmo que posso fazer isso. Eu posso escrever meu próprio final.”

Preparativos

Dirigido por Katie Walsh, O Retorno de Simone Biles narra os preparativos da ginasta para retomar sua posição após a retirada quase total das Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Na época, ela estava lutando com sua saúde mental e sofrendo de um fenômeno conhecido como “twisties”, que pode acontecer quando as ginastas perdem a noção de onde estão fisicamente no ar e como irão cair. Em vez de chegar ao limite, ela tomou a difícil decisão de se retirar da maior parte da competição. “Nunca conto isso às pessoas, mas posso sentir muitas coisas que vão acontecer antes que aconteçam”, diz Biles no primeiro episódio. “E, infelizmente, me senti assim em relação às Olimpíadas [de Tóquio em 2020].”

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam em 26 de julho.