Depois de repescagem, Netinho é bronze no taekwondo em Paris

Maior medalhista do Brasil em grand prix de taekwondo, Edival Pontes, o Netinho, soma agora à sua coleção de medalhas o bronze da Olimpíada de Paris. O brasileiro venceu nesta quinta-feira, 8, o espanhol Javier Perez Polo, na categoria até 68 quilos.

Edival começou sua campanha em Paris com uma derrota para o jordaniano Zaid Kareem. Conforme Kareem foi avançando na competição, chegando à final, Netinho recebeu a possibilidade de entrar na repescagem. Ele garantiu a vitória, indo à disputa do bronze.

A medalha é a terceira do Brasil no taekwondo em Jogos Olímpicos. A estreia da modalidade no programa dos Jogos foi em Sydney-2000. Duas edições depois, em Pequim-2008, o Brasil subiu pela primeira vez ao pódio, com o bronze da paranaense Natália Falavigna. Em casa, nos Jogos Rio-2016, Maicon Siqueira perdeu nas quartas de final, mas foi para a repescagem e saiu da Arena Carioca 3 com o bronze, ao vencer o britânico Mahama Cho.