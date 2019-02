Cristiano Ronaldo é flagrado com unhas do pé pintadas

Cristiano Ronaldo segue curtindo férias em Miami, nos Estados Unidos, e voltou a chamar atenção com seu visual. O tabloide britânico The Sun exibiu nesta segunda-feira fotos do atacante do Real Madrid com as unhas dos pés pintadas de preto, à beira da piscina de um hotel. O inusitado look não é inédito: em 2010, durante a Copa da África do Sul, o astro português já havia pintado as unhas.

“Seria uma técnica moderna para acelerar sua recuperação?”, ironiza o The Sun, lembrando que Cristiano ainda trata de uma lesão no joelho, sofrida na decisão da Eurocopa vencida por Portugal. O jornal ressaltou também que o jogador manteve os hábitos saudáveis (almoçou uma salada) e estava acompanhado de uma bela e “misteriosa” loira.