Criciúma renova com Zé Carlos e Rodrigo

Além de fazer muitas contratações, o Criciúma busca segurar peças-chave do seu elenco para ter um time forte para 2012. Com esse pensamento, o Tigre renovou com o atacante Zé Carlos e o zagueiro Rodrigo, nesta terça-feira.

Zé Carlos renovou o contrato com o tricolor até dezembro de 2013. Portanto deve compor o elenco por mais duas temporadas. Já o zagueiro Rodrigo deve integrar a equipe do Tigre, pelo menos até dezembro de 2014, quando se encerra seu novo contrato. ‘Estou muito feliz. Tive um 2011 difícil com lesões e muito tempo fora, mas agora acredito que chegou a minha hora’, afirmou Rodrigo, em entrevista ao portal A Tribuna.

Além destes jogadores, o clube já havia apresentado na primeira semana de janeiro os atacantes Anderson Costa e Paulista, o lateral esquerdo João Paulo, o zagueiro Leonardo e o argentino Andres Romero. Nesta terça, a diretoria confirmou mais uma contratação: o lateral direito Alisson que vem do Internacional-RS. Ele e o volante Itaqui, que no ano passado defendeu as cores do Paraná Clube, foram apresentados nesta tarde.