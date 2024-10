Corinthians x Racing: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Racing vão realizar hoje, 24, os primeiros 90 dos 180 minutos pela semifinal da Copa Sul-Americana. Tanto o timão como o time argentino estão em busca do primeiro título de Copa Sul-Americana de suas histórias.

O clube paulista vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, no último domingo, 20, em São Paulo, depois de empatar a partida por 0 a 0. O Corinthians havia perdido o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0. Apesar do resultado negativo, a torcida apoiou o time na saída de campo, reconhecendo o esforço. No Campeonato Brasileiro, o timão segue na zona de rebaixamento, em 17º, mas a recente vitória sobre o Athletico por 5 a 2 deu um ânimo a mais para o clube seguir lutando contra o descenso. Nas quartas de finais o Corinthians passou pelo Fortaleza sem dificuldades, com um resultado agregado de 5 a 0 no confronto.

Já o Racing faz uma temporada de oscilação, com 4 vitórias, 2 empates e 4 vitórias nos últimos 10 jogos. Nas quartas de finais o Racing eliminou o próprio Athletico. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 em Curitiba, o clube argentino teve um expressivo resultado de 4 a 1 no jogo de volta.

A segunda e decisiva partida vai acontecer na quinta-feira que vem, dia 31, no Estádio Presidente Perón, também conhecido como El Cilindro, em Buenos Aires. Quem conseguir a classificação vai enfrentar o vencedor de Cruzeiro e Lanús, no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, no dia 23 de novembro.

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Racing?

A partida entre Corinthians e Racing será transmitida na no SBT, na ESPN e no Disney+ (Streaming).

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto. Treinador: Ramón Díaz

Racing: Arias; García Basso, Santiago Sosa e Colombo; Martirena, Almendra, Nardoni, Quintero e Rojas; Adrián Martínez e Roger Martínez. Treinador: Gustavo Costas

Arbitragem:

Árbitro: Gustavo Tejera. Assistentes: Nicolas Taran e Andres Nievas.