Corinthians x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Palmeiras vão fazer um dérbi de pegar fogo na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20 horas de hoje, dia 4, em partida válida pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians chega em baixa depois de ser eliminado da Copa Sul-Americana. O timão perdeu por 2 a 1 para o Racing, no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, na noite da última quinta-feira, 31. Os times tinham empatado por 2 a 2 no jogo de ida em São Paulo e o clube paulista chegou a abrir o placar na Argentina, mas acabou tomando a virada. Agora as atenções do clube se voltam para o Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians precisa vencer para se manter fora da zona de rebaixamento. As duas vitórias recentes do clube na competição, contra Cuiabá e Athletico, deram um respiro na briga contra o Z4.

O Palmeiras empatou com o Fortaleza por 2 a 2 na última rodada e viu a distância para o Botafogo aumentar para 3 pontos, já que o alvinegro venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Caso vença o Corinthians na noite de hoje, 4, o verdão vai dormir na liderança, já que o clube carioca só volta a campo amanhã.

O Corinthians não vai poder contar com dois jogadores suspensos: o meia Igor Coronado e o zagueiro André Ramalho. O zagueiro Cacá é dúvida para a partida por causa de uma lesão no quadril.

O Palmeiras terá a volta de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que estavam suspensos contra o Fortaleza. Piquerez, Murilo, Bruno Rodrigues e Lázaro, que estão lesionados, continuam de fora da partida.

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Palmeiras?

A partida entre Corinthians e Palmeiras vai ser realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20 horas. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Martinez, Carillo, Charles, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Ramon Diaz

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio, de Goiania.