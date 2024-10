Corinthians x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, dia 20, em um dos jogos mais importantes do ano para as duas equipes. A partida válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil vai acontecer na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h.

No jogo de ida, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo levou a melhor e venceu o confronto por 1 a 0, com gol marcado por Alex sandro. Naquele jogo o Corinthians escalou uma equipe alternativa e foi mesclando com titulares ao longo do confronto. Agora, no jogo de volta, o Corinthians precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Em caso de vitória por dois gols ou mais, o alvinegro avança direto para a final da competição e, caso seja empate ou vitória do rubro-negro, o Flamengo será o segundo finalista confirmado.

Enquanto o Corinthians chega em alta para a partida depois de golear o Athletico na última quinta-feira, 17, por 5 a 2, o Flamengo está pressionado após perder o clássico carioca contra o Fluminense por 2 a 0.

Na fase anterior da competição, o Flamengo passou pelo Bahia, enquanto o Corinthians levou a melhor sobre o Juventude.

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Flamengo?

O jogo terá transmissão da Globo, do Sportv, do Amazon Prime e do Premiere.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16 horas.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Carillo, Martínez, Breno Bidon e Garro; Ángel Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem:

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Anderson Daronco, e pelos assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Rafael da Silva Alves.