Corinthians x Athletico: onde assistir, horário e prováveis escalações

Corinthians e Athletico vão se enfrentar na Neo Química Arena na noite de hoje (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na corrida contra o Z-4.

Para o timão, a vitória é fundamental na tentativa de sair da zona de rebaixamento. Atualmente o clube paulista está na 18ª colocação, com 29 pontos, a mesma pontuação do 17º colocado Vitória e com um ponto a menos que o 16º Fluminense, que também joga na noite de hoje. Já o adversário direto da partida de logo mais, o Athletico ocupa o 15º lugar, com 31 pontos, dois a mais que o Corinthians, ou seja, em caso de vitória, o clube paulista ultrapassa o rubro-negro na tabela. Importante ressaltar que o Athletico ainda tem duas partidas a menos que o Corinthians a serem realizadas.

O Corinthians ainda terá a disputa da semifinal da Copa do Brasil, no próximo domingo (20), também na Neo Química Arena, contra o Flamengo. Apesar da importância da partida, pela situação na tabela do Campeonato Brasileiro, o timão não vai poder poupar jogadores para o confronto. O clube paulista ainda vai jogar a primeira semifinal da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira (24), contra o Racing (Argentina) no mesmo estádio.

O meio campista José Martínez, que estava com a seleção venezuelana, cumpriu suspensão na última partida da vinotinto e retornou mais cedo do que o esperado para São Paulo, ficando à disposição do técnico Ramón Diaz para o confronto. Romero, com a seleção paraguaia e Félix Torres, com a equatoriana, também devem ir para a partida.

Já o técnico Lucho González deve ter mais dificuldades para montar o time, principalmente o sistema defensivo, já que Kaique Rocha e Madson terão que cumprir suspensão nessa partida.

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Athletico?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada na Neo Química Arena, às 20 horas.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero (Memphis ou Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diaz.

Athletico: Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel (Marcos Victor); Cuello, Gabriel, Erick e Fernando; Zapelli (Christian), Canobbio e Pablo (Mastriani). Técnico: Lucho Gonzalez.

Arbitragem:

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Wilton Pereira Sampaio, e pelos assistentes Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha.