Copa América: Argentina e Colômbia fazem final com estrangeiros do Brasil

Argentina e Colômbia jogam a final da Copa América 2024 neste domingo, 14, às 21h, em Miami, no Hard Rock Stadium, com capacidade para 65 000 pessoas — os ingressos estão esgotados. É uma repetição da final do torneio anterior, realizado em 2021, no Brasil, conquistado pelos argentinos, que buscam o bicampeonato, novamente com Lionel Messi — o 16º na contagem total. Já os colombianos, que vêm surpreendendo com um futebol envolvente, capitaneado por James Rodriguez, Luiz Diaz e outros, tentam levar sua primeira taça. As duas seleções já se enfrentaram 40 vezes na história, com 20 vitórias da Argentina, 9 da Colômbia e 11 empates. A TV Globo e o SporTV transmitem ao vivo.

A partida também marca o encontro dos dois países que estão no top 3 do ranking de jogadores estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro. A edição de 2024 do Brasileirão registra o maior número de atletas estrangeiros da história do torneio. No total, 130 jogadores nascidos em outros países atuam na competição nacional. Os argentinos lideram a tabela, com 44 atletas, embora só o goleiro reserva da seleção Franco Armani jogue no Palmeiras; em seguida, aparece o Uruguai, que foi eliminado na semifinal, com 23; em terceiro lugar, aparecem os colombianos, com 14. Só o Juventude, do Rio Grande do Sul, não tem nenhum atleta de fora.

Essa quantidade é influenciada por um cenário de seguidos aumentos no limite estabelecido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Nesta temporada, a entidade máxima do principal esporte nacional autorizou que cada equipe conte com até nove jogadores internacionais por jogo — antes, eram sete. Com isso, o Brasil acaba servindo como um mercado que recebe jogadores dos seus países de origem com potencial para exportá-los para a Europa posteriormente. “Os clubes brasileiros possuem uma capacidade financeira grande em relação às equipes de outros países sul-americanos e até mesmo de europeus menos badalados, o que ajuda a entender esse tipo de contratação”, conta Thiago Freitas, da Roc Nation Sports Brazil, empresa de entretenimento americana comandada pelo cantor Jay-Z.

Continua após a publicidade

Atualmente, o futebol brasileiro também conta com grande quantidade de estrangeiros nos comandos das equipes. 40% dos treinadores do Brasileirão de 2024 são gringos. Botafogo (Artur Jorge), Fortaleza (Juan Pablo Vojvoda), São Paulo (Luis Zubeldía), Atlético-MG (Gabriel Milito), Corinthians (Ramón Díaz), Palmeiras (Abel Ferreira), Red Bull Bragantino (Pedro Caixinha) e Cuiabá (Petit). “O Vojvoda foi analisado pelo departamento de mercado antes da contratação e chegou trazendo um perfil de jogo bem definido, com um desempenho eficaz e que vem trazendo ótimos resultados nos últimos anos”, diz Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

E os números?

Total de estrangeiros no futebol brasileiro: 130

Argentina (44), Uruguai (23), Colômbia (14), Paraguai (14), Equador (11), Chile (6), Venezuela (5), Itália (4), Espanha (2), Angola (1), Bulgária (1), Nicarágua (1), Peru (1), França (1), Portugal (1) e RD do Congo (1)

Botafogo: 12 + técnico

Gatito Fernández – PAR

Alexander Barboza – ARG

Luis Segovia – EQU

Bastos – Angola

Mateo Ponte – URU

Damián Suárez – URU

Óscar Romero – PAR

Diego Hernández – URU

Jacob Montes – NIC

Jefferson Savarino – VEN

Thiago Almada – ARG

Matías Segovia – PAR

Técnico: Artur Jorge – POR

São Paulo: 10 + técnico

Alan Franco – ARG

Orejuela – COL

Jhegson Méndez – EQU

Nahuel Ferraresi – VEN

Robert Arboleda – EQU

Damián Bobadilla – PAR

Giuliano Galoppo – ARG

James Rodríguez – COL

Michel Araújo – URU

Jonathan Calleri – ARG

Técnico: Luis Zubeldía – ARG

Continua após a publicidade

Athletico: 10

Mateo Gamarra – PAR

Lucas Esquivel – ARG

Leonardo Godoy – ARG

Bruno Zapelli – ARG

Tomás Cuello – ARG

Romero Benítez – PAR

Agustín Canobbio – URU

Lucas Di Yorio – ARG

Gonzalo Mastriani – URU

Felipe Aguilar – COL

Grêmio: 9

Agustín Marchesín – ARG

Walter Kannemann – ARG

Mathías Villasanti – PAR

Felipe Carballo – URU

Franco Cristaldo – ARG

Yeferson Soteldo – VEN

Cristian Pavón – ARG

João Pedro – ITA

Diego Costa – ESP

Internacional: 9

Sergio Rochet – URU

Alexandro Bernabéi – ARG

Fabrício Bustos – ARG

Hugo Mallo – ESP

Gabriel Mercado – ARG

Charles Aránguiz – CHI

Rafael Borré – COL

Enner Valencia – EQU

Lucas Alario – ARG

Fortaleza: 8 + técnico

Tomás Cardona – ARG

Benjamín Kuscevic – CHI

Emanuel Brítez – ARG

Tomás Pochettino – ARG

Kervin Andrade – VEN

Emmanuel Martínez – ARG

Imanol Machuca – ARG

Juan Martín Lucero – ARG

Técnico: Juan Pablo Vojvoda – ARG

Atlético-MG: 8 + técnico

Júnior Alonso – PAR

Mauricio Lemos – URU

Renzo Saraiva – ARG

Rodrigo Battaglia – ARG

Alan Franco – EQU

Matías Zaracho – ARG

Brahian Palacios – COL

Eduardo Vargas – CHI

Técnico: Gabriel Milito- ARG

Continua após a publicidade

Cruzeiro: 8

Lucas Villalba – ARG

Helibelton Palacios – COL

Lucas Romero – ARG

José Cifuentes – EQU

Álvaro Barreal – ARG

Juan Dinenno – ARG

Fabrizio Peralta – PAR

Lautaro Díaz – ARG

Vasco da Gama: 7

Robert Rojas – PAR

Lucas Piton – ITA

José Luís Rodríguez – URU

Juan Sforza – ARG

Pablo Galdames – CHI

Dimitri Payet – FRA

Pablo Vegetti – ARG

Red Bull Bragantino: 7 + técnico

Leonardo Realpe – EQU

Andrés Hurtado – EQU

Henry Mosquera – COL

Ignacio Laquintana – URU

Thiago Borbas – URU

César Haydar – COL

Kevin Lomónaco -ARG

Técnico: Pedro Caixinha – POR

Criciúma: 6

Tobias Figueiredo – POR

Wilker Ángel – VEN

Miguel Trauco – PER

Mateo Barcia – URU

Yannick Bolasie – RDC

Éder – ITA

Corinthians: 6 + técnico

Félix Torres – EQU

Diego Palacios – EQU

Fausto Vera – ARG

Rodrigo Garro – ARG

Igor Coronado – ITA

Ángel Romero – PAR

Técnico: Ramón Díaz – ARG

Continua após a publicidade

Flamengo: 6

Agustín Rossi – ARG

Matías Viña – URU

Guillermo Varela – URU

Erick Pulgar – CHI

Nicolás de la Cruz – URU

Giorgian de Arrascaeta – URU

Palmeiras: 6 + técnico

Gustavo Gómez – PAR

Joaquín Piquerez – URU

Aníbal Moreno – ARG

Richard Ríos – COL

José Manuel López – ARG

Agustín Giay – ARG

Técnico: Abel Ferreira – POR

Bahia: 5

Victor Cuesta – ARG

Santiago Arias – COL

Cicinho – BUL

Nicolás Acevedo – URU

Carlos De Pena – URU

Atlético-GO: 5

Yeferson Rodallega – COL

Ángelo Araos – CHI

Alejo Cruz – URU

Yony González – COL

Emiliano Rodríguez – URU

Fluminense: 4

German Cano – ARG

David Terans – URU

Jan Lucumi – COL

Jhon Arias – COL

Continua após a publicidade

Vitória: 2

Raúl Cáceres – PAR

Eryc Castillo – EQU

Cuiabá: 2 + técnico

Isidro Pitta – PAR

Luciano Giménez – ARG

Técnico: Petit – POR

Juventude: 0