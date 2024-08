Confederação Brasileira pede responsabilidade e publica nota de repúdio à CazéTV

Depois de comentários da medalhista pan-americana Gabi Regly levantarem um debate sobre machismo em uma “fala infeliz” feita durante programa da Cazé TV, foi a vez da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos se pronunciar. Em nota de repúdio, publicada no sábado, a CBDA pediu “responsabilidade aos veículos de comunicação ao tratar tanto da vida profissional, quanto pessoal dos atletas do esporte aquático”.

Durante o programa Zona Olímpica exibido na quinta-feira, o apresentador Guilherme Beltrão disse: “o camarada do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por dois objetivos: se superar e comer gente”.

Segundo a CBDA, “os Jogos Olímpicos são o sonho de todo e qualquer atleta e nenhum outro objetivo se sobrepõe a sua performance competitiva. Por isso, se dedicam por anos até chegar ao auge do esporte”.

Em vídeo no Instagram, Regly, que não se classificou para a Olimpíada no nado sincronizado, mostrou sua indignação com a fala de Beltrão.

“Você assistir a Olimpíada e ouvir na transmissão que atletas vão para a vila para ‘comer gente’, não sei nem falar, dá vontade de chorar. Só a gente sabe por tudo o que a gente passa. Escutar isso é um absurdo, falta de respeito tremenda”, destacou.

A atleta afirmou que, durante disputa por uma vaga olímpica em 2023, passava mais tempo dentro da piscina do que em casa e que, em qualquer campeonato, jamais teria outra intenção além do interesse de representar o Brasil.

Na sexta-feira, o streamer Casimiro Miguel, rosto por trás do canal, disse que o assunto era “hipotético” e que a declaração teria sido tirada de contexto.