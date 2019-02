Com vaga em Londres ameaçada, Bellucci ironiza saibro azul

Eliminado pelo francês Richard Gasquet na primeira rodada do Masters 1000 de Madrid nesta terça-feira, Thomaz Bellucci tem sua participação nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 ameaçada. Após cair diante do cabeça de chave número 14, o brasileiro criticou o saibro azul usado no torneio.

‘Ano que vem, se fizerem o torneio em saibro azul novamente, não posso esquecer de trazer minhas chuteiras de cravo’, escreveu Bellucci em seu perfil no Twitter. Curiosamente, antes de jogar ele chegou a elogiar o piso. ‘Gostei, não há muita diferença’, dissera o tenista no microblog.

Atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic também não gostou do novo piso do torneio. Até mesmo o astro Rafael Nadal, nascido na Espanha, criticou o saibro azul. Apesar de ironizar a superfície, Thomaz Bellucci reconheceu a superioridade de Gasquet, que venceu por 4/6, 6/4 e 7/6 (7-5) depois de 2h43min de disputa.

‘Ele jogou muito bem e começou a sacar muito bem também a partir do segundo set. Me deu poucas chances de conseguir um break. Eu acabei errando mais do que devia em horas que não se pode errar’, lamentou o brasileiro, que chegou a salvar seis match-points no terceiro set.

O confronto com Gasquet marcou a volta de Bellucci ao circuito. Lesionado, ele não entrava em quadra desde a queda na terceira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. ‘Foi um jogo que me exigiu bastante, principalmente por eu estar parado há 15 dias e não sentir mais nada, embora ainda não tenha sacado 100%’, declarou.

Atual 69 colocado do ranking mundial, Bellucci corre risco de perder as Olimpíadas de Londres. Cinquenta e seis dos 64 tenistas da chave serão definidos pelo ranking do dia 11 de junho e as vagas restantes ficarão por conta dos convites. Com o limite de quatro jogadores por país, o brasileiro atualmente seria o penúltimo classificado.