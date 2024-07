Com foco em Paris 2024, Havaianas quer levar ‘ginga’ brasileira à Europa, diz CEO

Com um aumento de 40% nos investimentos globais em marketing, mirando os Jogos Olímpicos de Paris, a Alpargatas, empresa dona da Havaianas, quer aproveitar a visibilidade do evento para impulsionar seus planos na Europa, seu maior mercado depois do Brasil, revelou o CEO Liel Miranda.

“Ao aproveitar momentos globais, como os Jogos de Paris, e ao enfatizar que somos o uniforme oficial do brasileiro, a marca leva um pouco da ‘ginga’ do Brasil para o mundo e impulsiona ativos importantes para a nossa expansão global”, diz Miranda.

Em 2023, foram vendidos 208 milhões de pares de Havaianas em escala global, com vendas no exterior representando cerca de 30% da receita da marca, que pela segunda Olimpíada consecutiva é o calçado oficial dos atletas brasileiros.

Embora o valor total dos investimentos não tenha sido divulgado, a empresa montou uma loja temporária, entre os meses de junho e setembro, na Champs-Élysées, no coração de Paris. Globalmente, são 444 lojas, sendo 46 próprias.

“No exterior, o chinelo com a bandeira do Brasil é líder de vendas e esse é o produto foco que estamos trabalhando durante esse o evento olímpico”, destacou Miranda.

Recentemente, a empresa também lançou colaborações exclusivas com marcas europeias, como Dolce & Gabbana e Maison Kitsuné.