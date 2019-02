Com dois de Klose, Lazio vira sobre Lecce e pula para vice-liderança

Pelo menos até domingo os torcedores da Lazio poderão comemorar o fato de estarem na vice-liderança do Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe venceu de virada o Lecce por 3 a 2 e chegou aos 28 pontos, ficando atrás apenas da Juventus na tabela de classificação. No entanto, Milan e Udinese entram em campo amanhã e ainda podem ultrapassar o time azul e branco.

Apesar de atuar diante do vice-lanterna, a Lazio não teve facilidades no início do jogo, pelo contrário. Os donos da casa saíram à frente no placar quando Di Michele converteu cobrança de pênalti aos 12 minutos.

O gol acordou os visitantes que conseguiram empatar pouco depois, com o artilheiro Klose. Mas a Lazio voltou a errar muitos passes e permitir o contra-ataque rival. Antes do intervalo o Lecce quase ficou de novo à frente no marcador, porém Muriel, cara a cara com o goleiro e livre de marcação, chutou para fora.

O castigo veio nos acréscimos, quando Klose fez ótima assistência para Cana virar a partida. Os anfitriões, no entanto, não estavam dispostos a vender barato a derrota e conseguiram o empate aos 15 minutos da etapa complementar, com Ferrario. E quando o 2 a 2 parecia que ia ser o placar final do jogo, Klose usou o que tem de melhor, a cabeça, e mandou para o fundo da rede, decretando, aos 42 minutos, a vitória da Lazio.

A derrota deixou o Lecce estacionado na 19colocação com nove pontos, cinco atrás do Siena que também tropeçou em casa neste sábado, quando perdeu por 2 a 0 para o Genoa. Os gols foram de Rossi e Palacio, já no segundo tempo. Os visitantes, por sua vez, foram a 18 pontos e respiraram na tabela de classificação.