COB nega declarações de assédio de nadadora expulsa de Paris 2024

O Comitê Olímpico do Brasil emitiu uma nota oficial, na manhã desta terça-feira, 30, sobre o caso da nadadora Ana Carolina Vieira, expulsa da delegação e dos Jogos de Paris por atos de indisciplina. Depois da decisão, anunciada no domingo, Vieira afirmou que teria sido impedida de entrar em contato com a mãe, beber água ou arrumar as próprias malas, além do fato de que teria feito uma denuncia de assédio à entidade, mas que não teria recebido respostas ou ajuda

Em nota, o COB afirma ter prestado todo apoio à atleta, que não teria sido impedida de entrar em contato com familiares ou pegar os seus pertences.

“Ao longo de todo o processo, Ana Carolina Vieira esteve acompanhada da Oficial de Salvaguarda e líder do Esporte Seguro da Missão brasileira em Paris, que lhe prestou apoio. A atleta falou com a mãe, com o psicólogo da delegação, arrumou suas malas e teve acesso irrestrito a alimentação e hidratação antes de se dirigir ao aeroporto”, argumenta a nota.

Sobre a suposta denúncia de assédio, o COB nega a existência de qualquer denúncia pendente vinda de atletas ou do corpo técnico vinculados à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

O caso e confusão recente

No domingo, o COB informou que Ana Carolina Vieira e o também nadador Gabriel Santos foram punidos por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira.

Ana Carolina, além disso, teria agido “de forma desrespeitosa e agressiva”, contestando decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação, sendo desligada da delegação e mandada de volta ao Brasil “imediatamente”.

De acordo com um membro da comissão, ouvido por VEJA, eles teriam saído da Vila Olímpica para visitar pontos turísticos, como a Torre Eiffel, e tiraram fotos.

A nadadora foi ouro na prova de revezamento 4×100 livre misto nos Jogos Pan-Americanos do Chile, no ano passado, e participou dos Jogos de Tóquio. Gabriel, por sua vez, esteve em Tóquio e nos Jogos do Rio, em 2016.

Ana já se envolveu em outras confusões. No ano passado, ela deu um tapa na cara de Jhennifer Conceição, com quem treina no Pinheiros, no Troféu Brasil de Natação. A confusão teria começado na hora de tirar uma foto: Jhennifer foi ouro e Ana, bronze.