Caio Bonfim: prata aos pé da Torre Eiffel na marcha atlética de 20 quilômetros

Era a quarta participação de Caio Bonfim, de 33 anos, em Jogos Olímpicos. E não haveria cenário mais adequado para subir ao pódio do que Paris, tendo como cenário a Torre Eiffel. Caio ficou com a prata na marcha atlética de 20 quilômetros. O brasileiro esteve à frente, entre os líderes, durante toda a prova. Puxava o pelotão de vanguarda em ritmo forte. Com duas punições – os pés do atleta não podem perder o contato com o chão -, ele corria o risco de ter de parar por dois minutos, como manda a regra. Mas não errou.

No Rio de Janeiro, em 2016, ele tinha ficado com a quarta colocação. Agora, terminou 14s atrás do equatoriano Brian Daniel Pintado. “Olimpíada é diferente de tudo, não é, cara”, disse o atleta, depois da linha de chegada. A emoldurá-lo, o colosso de Gustave Eiffel. “Cara, eu entreguei”. O Brasil tem agora quatro medalhas: uma de prata e três de bronze.