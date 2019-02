Bruno focado no confronto do Fluminense contra o Boca Juniors

O Fluminense volta a campo pela Taça Rio neste sábado, contra o Nova Iguaçu, em Volta Redonda. No entanto, mais uma vez, o técnico Abel Braga vai escalar os reservas. A opção se deve ao fato do tricolor ter a segunda partida pela Libertadores, na quarta-feira, contra o Boca Juniors, em La Bombonera.

Já pensando no confronto contra os hermanos, o lateral direito Bruno revelou que está estudando o adversário. ‘Estou vendo muitos vídeos dos jogos do Boca Juniros para ir bem lá para a Argentina’, disse.

Mesmo com a escalação dos reservas no Estadual, Bruno ressaltou que o Fluminense vai brigar pelo título da Taça Rio para conquistar de forma direta o Campeonato Carioca. ‘Temos de ter essa motivação sempre e até querer mais. Eu penso assim e o grupo também. A gente sendo campeão aumenta mais a responsabilidade no segundo turno. Temos que pensar em ganhar os três pontos e ser campeão também da Taça Rio ‘, declarou.

Bruno comemorou os elogios feitos por todos os seus companheiros após a final da Taça Guanabara. O lateral direito chegou a ser eleito o melhor da partida segundo o atacante Fred. ‘Fico muito feliz pelos elogios, é gratificante. Isso aumenta a responsabilidade para chegar dentro de campo e evoluir cada vez mais em todas as partidas’, finalizou.