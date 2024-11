Brasil x Uruguai: horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção brasileira volta à campo nesta terça-feira, 19, contra a seleção uruguaia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h45.

Atualmente, a seleção brasileira está na quarta colocação das eliminatórias, com 17 pontos, dois a menos que a Colômbia, atual terceira colocada, e do Uruguai, segundo. A Argentina lidera a classificação, com 22 pontos, 5 a mais que o Brasil. As seis primeiras seleções das eliminatórias se classificam de forma direta para a Copa do Mundo, enquanto a sétima colocada disputa uma repescagem.

O Brasil vem de um empate frustrante contra a Venezuela, jogando fora de casa, em 1 a 1. O gol brasileiro foi marcado por Raphinha. A seleção têm dados históricos em que podem animar os torcedores. O Brasil nunca perdeu uma partida jogando em Salvador, contando jogos da Copa América, Copa das Confederações e Eliminatórias, são 21 partidas na cidade, com 15 vitórias e 6 empates. A seleção brasileira também não perde do Uruguai jogando no Brasil há 32 anos. A última derrota da canarinho em seus domínios contra os uruguaios foi em 24 de novembro de 1992, em um amistoso realizado no estádio Governador Ernani Sátyro, em Campina Grande, na Paraiba.

Para a partida de hoje, 19, a única novidade da seleção brasileira deve ser a entrada do lateral Danilo, da Juventus, no lugar de Vanderson, do Monaco, que está suspenso por conta do segundo cartão amarelo tomado na última partida. Os laterais Alex Telles, do Botafogo e Dodô, da Fiorentina, foram convocados para a partida no lugar de Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, que está lesionado e Vanderson, suspenso.

Como assistir ao jogo entre Brasil e Uruguai?

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela rodada 12 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão da Globo e do Sportv.

Prováveis escalações:

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus e Savinho. Técnico: Dorival Júnior.

Uruguai: Rochet; Pumita, Giménez, Santiago Bueno, Olivera; Valverde, Bentancur, Aguirre; Pellistri, Maximiliano Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Arbitragem:

Árbitro: Piero Maza (CHI); Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI).