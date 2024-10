Brasil x Peru: onde assistir, horário e prováveis escalações

A seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (15) depois de vencer o Chile na última quinta-feira (10) por 2 a 1, com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique. Com a vitória, o Brasil conseguiu um respiro na tabela de classificação, subindo para a 4ª colocação. Na partida de hoje, o Brasil vai enfrentar o Peru, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21:45 horas. Em caso de derrota, o Peru, que atualmente está na 9ª colocação com 6 pontos, pode voltar para a lanterna da competição. A seleção brasileira deve ter novidades na escalação, com a entrada de Vanderson no lugar de Danilo, de Bruno Guimarães no lugar do André e Gerson no lugar do Lucas Paquetá, que está suspenso.

Como assistir ao jogo entre Brasil e Peru?

O jogo terá transmissão da Globo, do Sportv e do Globoplay.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21:45 horas.

Prováveis escalações:

Brasil: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior

Peru: Gallese; Miguel Araujo, Zambrano e Callens; Sonne, Andy Polo, Jesús Castillo, Sergio Peña e Abram; Edison Flores e Varela. Técnico: Jorge Fossati.

Outros jogos:

Como assistir ao jogo entre Escócia e Portugal?

Escócia e Portugal vão se enfrentar às 15:45 horas em Glasgow, na Escócia, com transmissão do Sportv2 e do Globoplay.

Como assistir Argentina e Bolívia?

Argentina e Bolívia vão se enfrentar no Estádio Monumental, em Buenos Aires, às 21 horas, com transmissão do Sportv2 e do Globoplay.