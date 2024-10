Chile x Brasil: onde assistir, horário e prováveis escalações

A seleção brasileira volta aos gramados na noite desta quinta-feira (10), contra o Chile, às 21 horas, em Santiago. A partida é válida pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente o Brasil ocupa a 5ª colocação, com 10 pontos somados, enquanto o Chile está em 9º lugar, com 5 pontos. Os seis primeiros colocados das eliminatórias sul-americanas se classificam para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo colocado joga uma repescagem.

As principais novidades da escalação da seleção brasileira devem ser o lateral-esquerdo Abner, do Lyon e o centroavante Igor Jesus, do Botafogo. A escalação divulgada pelo técnico Dorival Júnior será: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Como assistir ao jogo entre Brasil e Chile?

A partida terá transmissão da Globo, do SporTV e do Globoplay.

Onde será realizada a partida?

Estádio Nacional de Chile, em Santiago.

Prováveis escalações:

Chile: Cortés; Zaldívia, Maripán, Díaz e Loyola; Dávila, Pulgar e Osorio (Tapia); Palacios; Eduardo Vargas e Cepeda. Técnico: Ricardo Gareca

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior