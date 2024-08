Brasil vence Japão no basquete e ainda sonha com vaga nas quartas em Paris

O Brasil venceu o Japão por 102 a 84 no basquete masculino nos Jogos de Paris, nesta sexta-feira, 2, pelo Grupo B. Com a primeira vitória garantida nessa Olimpíada, depois de derrotas para Alemanha e França, a seleção torce agora por combinação de resultados nos grupos A e C para saber se avança às quartas de final, já que os dois melhores terceiros colocados passam de fase.

O time do cestinha Bruno Caboclo, que anotou 33 pontos em atuação de gala, terá que esperar um pouco, no entanto. As partidas que decidem o futuro do Brasil estão marcadas para 16h de sábado.