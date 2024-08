Brasil vence Japão, garante vaga nas quartas e mira sexta medalha olímpica

Com postura de quem entende o peso da busca pela sexta medalha olímpica, a seleção feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 0 (com parciais de(25/20, 25/17 e 25/18), nesta quinta-feira, 1, se classificando com uma rodada de antecedência para as quartas de final da Olimpíada de Paris.

Com ótima partida, Gabi foi a maior pontuadora, com 17 pontos, seguida de Ana Cristina, que anotou 15.

O Brasil volta à quadra no domingo, às 16h, para enfrentar a Polônia e decidir quem será líder do Grupo C. A Polônia e o Japão foram os dois únicos times que venceram o Brasil na Liga das Nações neste ano.

A seleção feminina tem duas medalhas de ouro, uma prata e dois bronzes em Jogos Olímpicos. A experiente Thaisa Daher, frequentemente apontada como uma das maiores centrais da história da modalidade, esteve no time as duas vezes em que o Brasil foi campeão olímpico e tenta se tornar a única tricampeã.