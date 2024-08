Brasil termina primeira fase no vôlei feminino invicto e avança às quartas

A seleção feminina de vôlei do Brasil derrotou a Polônia por 3 sets a 0 (com parciais de 25/21, 38/36 e 25/14) neste domingo, 4, e segue com 100% de aproveitamento nos Jogos de Paris, como primeira colocada do Grupo B. Agora, o time segue para as quartas de final, onde pegará a República Dominicana, na terça-feira.

Apesar da vitória por 3 x 0, a partida não deixou de ser emocionante. No segundo set, o Brasil chegou a fazer 24 a 19, mas levou uma virada da Polônia, dando início a uma intensa troca de pontos, chegando até 38 a 36.