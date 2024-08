Brasil perde para os EUA e fica com a prata no futebol feminino na Olimpíada de Paris

O sonho do inédito ouro olímpico para o Brasil no futebol feminino foi interrompido neste sábado, 10, com a vitória dos Estados Unidos por 1 x 0 sobre a seleção brasileira nos Jogos de Paris. Pela terceira vez, depois de Atenas 2004 e Pequim 2008, a equipe chega à final, mas fica com a prata.

Mallory Swanson marcou o único gol da partida, aos 11 minutos do segundo tempo, para os EUA. Em uma arrancada rápida nas costas da defesa brasileira, a americana entrou na área pela esquerda e chutou cruzado, sem chances para a goleira Lorena.

A partida marca a despedida de Marta, maior artilheira da seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina. Seis vezes melhor do mundo, a atacante fez sua sexta e última participação em Jogos Olímpicos.