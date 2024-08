Brasil cai para EUA na semifinal do vôlei feminino em Paris

Em uma reedição da final de Tóquio, os Estados Unidos venceram o Brasil no vôlei feminino por 3 sets a 2, desta vez na semifinal da Olimpíada de Paris, nesta quinta-feira, 8. Com a derrota, o Brasil disputa o bronze com Turquia ou Itália, que ainda se enfrentam à tarde.

Com a maioria da torcida fazendo barulho e impulsionando o time, o Brasil chegou a conseguir levar o jogo para o tie-break, mas não teve vida fácil, sobretudo pelos bons ataques do trio americano formado por Avery Skinner, Kathryn Plummer e Andrea Drews.

Logo de cara, os Estados Unidos abriram 5 a 0 no placar, fechando o primeiro set em 25 a 23 – o primeiro set perdido pela seleção de Zé Roberto na competição.

O Brasil conseguiu empatar o segundo set, deixando tudo igual, com bolas letais de Ana Cristina, maior pontuadora do lado brasileiro, mas as americanas logo fecharam o terceiro set, deixando o placar em 2 a 1. Com um pouco de pressão, o Brasil igualou.

O set de desempate começou equilibrado, chegando a um empate de 6 a 6. As americanas logo deslancharam, apostando em erros da seleção brasileira, avançando à final.

Além da disputa pelo ouro em Tóquio, vencida pelas americanas, as duas seleções se enfrentaram também em Pequim 2008 e Londres 2012, ambas disputas vencidas elo Brasil por 3 sets a 1.