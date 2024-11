Botafogo x Vitória: horário, onde assistir e prováveis escalações

Em uma partida muito importante para as pretensões das duas equipes no Campeonato brasileiro, Botafogo e Vitória vão se enfrentar no Estádio Nilton Santos, às 19h30 de hoje, 23.

O Botafogo chega pressionado para a partida, já que viu a vantagem na liderança da competição diminuir de 4 para 2 pontos na última rodada, quando empatou com o Atlético Mineiro por 0 a 0 em Belo Horizonte. Com o empate, o alvinegro está com 69 pontos, enquanto o Palmeiras está com 67, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato. O clube alvinegro sonha com a vitória nesta noite para seguir na ponta da tabela e poder enfrentar o alviverde, na próxima terça-feira, 26, no Allianz Parque, com a vantagem do empate para se manter na liderança.

Já o Vitória vem de uma sequência positiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O clube ocupa o 12º lugar, com 41 pontos, 4 a mais do que o Criciúma, primeiro clube do Z4. Em caso de um resultado positivo hoje, o Vitória praticamente se garante na primeira divisão.

O Botafogo não poderá contar com o zagueiro Alexander Barboza e com o atacante Luiz Henrique, ambos suspensos para a partida. Adryelson e Júnior Santos devem ser titulares na partida.

Já o Vitória terá os desfalques do zagueiro Camutanga, do volante Caio Vinícius e do atacante Osvaldo, todos lesionados.

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Vitória?

Botafogo e Vitória se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h30, em partida válida pela rodada 35 do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: John, Vitinho, Adryelson, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Júnior Santos, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Vitória: Arcanjo, Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Esteves; Oliveira, Ricardo, Matheuzinho; Eduardo, Mosquito e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC). Auxiliares: Alex do Santos (CBF/SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (CBF/PR)