Botafogo x Pachuca: horário, onde assistir e prováveis escalações

Está chegando a hora da estreia do Botafogo na Copa Intercontinental. Nesta quarta-feira, às 14 horas, o alvinegro carioca enfrenta o Pachuca no estádio 974, em Doha, no Catar.

O clube carioca, que tinha vencido a Copa Libertadores na outra semana, no dia 30 de novembro, levantou a taça do Campeonato Brasileiro no último domingo, após vencer o São Paulo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos.

A equipe que vencer o confronto, vai ser considerada campeã do”Derby das Américas” e avança para enfrentar o Al-Ahly, do Egito, na “Copa Challenger”, no próximo dia 14. Quem avançar, enfrenta o Real Madri na grande final da Copa Intercontinental.

O Pachuca se classificou para a Copa Intercontinental por ser campeão da Concacaf, porém o clube mexicano não faz uma boa temporada. A última partida da equipe foi somente no dia 9 de novembro, quando foi eliminado para o Juarez, na Liga Mexicana. Das últimas oito partidas, o Pachuca perdeu seis, empatou uma e venceu somente uma. No total do ano de 2024, o Pachuca venceu apenas três partidas e terminou o Apertura da Liga MX na 16ª posição.

Para a partida desta quarta-feira, o Botafogo não vai contar com o zagueiro Bastos Quissanga, que está lesionado e com o lateral-direito Vitinho, também no DM.

O Pachuca contará com o elenco completo, com exceção do zagueiro brasileiro Eduardo Bauermann, que chegou na equipe em dezembro mas não conseguiu ser inscrito a tempo do torneio.

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Pachuca?

Botafogo e Pachuca se enfrentam pelo “Derby das Américas”, que é a primeira partida dos times sulamericanos na Copa Intercontinental. O jogo vai ser realizado no Estádio 974, em Doha, no Catar. O jogo vai ter transmissão da Globo, do Sportv e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Botafogo: John; Mateo Ponte, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Pachuca: Moreno, Carlos Sánchez, Cabral, Barreto e Bryan González; Pedraza, Montiel, Domínguez, Deossa e Owen Gonzalez; Rondon. Técnico: Guillermo Almada.

Arbitragem:

Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Fifa-HOL).

