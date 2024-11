Botafogo x Cuiabá: horário, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo e Cuiabá se enfrentam na tarde de hoje, dia 9, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Botafogo chega para o confronto em alta, após golear o Vasco da Gama por 3 a 0 no último confronto pelo Campeonato Brasileiro, na última terça-feira, 5. O glorioso também vive a expectativa de jogar a final da Copa Libertadores, no próximo dia 30 de novembro, contra o Atlético Mineiro. O clube carioca não sabe o que é perder um jogo do Campeonato Brasileiro desde o dia 11 de agosto e segue na liderança da tabela.

Já o Cuiabá está em 19º lugar no campeonato e precisa de um verdadeiro milagre para evitar o rebaixamento nesse ano. O dourado precisa tirar uma diferença de 7 pontos para o primeiro time fora do Z4, que é o RB Bragantino.

O Botafogo deve repetir a escalação do último jogo, com a volta do zagueiro Bastos, que estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, no lugar do Adryelson.

O Cuiabá não poderá contar com três jogadores para o duelo diante do Botafogo. O volante Fernando Sobral está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o atacante Gustavo Sauer não pode jogar, pois está emprestado pelo Botafogo ao dourado e o zagueiro Alan Empereur está lesionado.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Cuiabá?

Botafogo e Cuiabá se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h30, pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Continua após a publicidade

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto, Denilson e Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) .