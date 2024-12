Borussia Dortmund x Barcelona: horário, onde assistir e prováveis escalações

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam na tarde desta quarta-feira, 11, às 17 horas, no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela sexta rodada da Champions League.

Os dois clubes começaram essa rodada em posições confortáveis na tabela, em terceiro e quarto, ambos com 12 pontos. Apesar de estar bem na Champions, o Borussia Dortmund ocupa somente a sexta colocação da Bundesliga, com 21 pontos, 12 a menos que o líder Bayern de Munique. Já o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 38 pontos, 2 a mais que o vice Real Madri, mas também com uma partida a mais disputada.

Das últimas cinco partidas disputadas, o time alemão teve duas vitórias, dois empates e uma derrota o mesmo retrospecto dos catalães no mesmo recorte de jogos.

O Borussia Dortmund tem um novo desfalque para a partida, o zagueiro Niklas Süle se machucou no último fim de semana e deve desfalcar o time nos próximos jogos. Ele agora se junta ao também zagueiro Waldemar Anton e ao atacante Maximilian Beier no DM. Julian Brandt, Karim Adeyemi e Gio Reyna também podem ser desfalques.

No Barcelona, os desfalques devem ser os já esperados: Andreas Christensen, Marc Bernal, Ansu Fati e Marc-André ter Stegen, todos por lesão. A expectativa do clube catalão é de que o técnico Hansi Flick possa contar com o retorno do zagueiro Ronald Araújo para a partida.

Como assistir ao jogo entre Borussia Dortmund e Barcelona?

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam pela rodada 6 da Champions League, às 17 horas, no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. O jogo terá transmissão da TNT e da Max (por streaming).

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha e Sabitzer; Malen, Brandt e Gittens; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin.

Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez e Balde; Casadó, Pedri e Olmo; Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Arbitragem:

Árbitro: François Letexier (FRA)

