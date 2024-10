Bola de Ouro 2024: espanhóis Rodri e Aitana Bonmatí levam os troféus; veja lista

Sem a presença de Vinícius Júnior e da delegação do Real Madrid, a cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024, realizada nesta segunda-feira, 28, em Paris, foi marcada por um clima de constrangimento. A premiação, que reconhece os melhores do futebol no ano, elegeu dois espanhóis como jogadores da temporada: o volante Rodri, do Manchester City, e Aitana Bonmatí, meio-campista do Barcelona.

A premiação da revista France Football e da UEFA aos melhores do ano no futebol masculino e feminino começou polêmica antes mesmo da festa. Favorito entre os indicados, Vini Jr., que ficou em segundo lugar, seguido pelo seu companheiro de clube Jude Bellingham, não assistiu à entrega dos troféus no Théâtre du Châtelet. A equipe do atacante e da seleção brasileira disse a VEJA que apenas aderiu à decisão do clube espanhol de não comparecer.

Os organizadores da premiação afirmaram que todos os indicados foram tratados igualmente e que ninguém sabia previamente quem seria o vencedor. A ausência de Vini Jr., um dos principais jogadores da última temporada e decisivo nas conquistas do Real Madrid, representa um revés significativo para a premiação da France Football e UEFA.

Muitos amigos e companheiros do brasileiro foram às redes para apoiá-lo. Entre os quais, Lucas Paquetá, Carvajal e até o técnico Carlo Ancelotti. Vini Jr. foi às redes sociais para dar sua resposta: “Farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados”. O atacante se referiu à sua postura nos campos combatendo o racismo nos estádios.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados.
— Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

O evento começou com a entrega do prêmio Kopa, destinado ao melhor jogador sub-21, que foi conquistado por Lamine Yamal, do Barcelona. Ele se tornou o primeiro a receber o troféu antes dos 18 anos. O brasileiro Savinho, do Manchester City, ficou em quarto lugar na categoria.

O prêmio de melhor clube feminino foi para o Barcelona, enquanto o melhor clube masculino da Europa foi o Real Madrid, criando uma atmosfera estranha no Théâtre du Châtelet, já que a delegação merengue não estava presente. Os apresentadores, Didier Drogba e Sandy Heribert, logo seguiram para a homenagem ao alemão Franz Beckenbauer, falecido em janeiro.

Na sequência, o prêmio Gerd Müller para os artilheiros da temporada foi compartilhado entre Harry Kane, do Bayern de Munique, e Kylian Mbappé, que na época ainda estava no PSG. Ambos marcaram 52 gols na temporada 2023/24, mas Kane recebeu o prêmio sozinho devido à ausência de Mbappé.

O Troféu Yashin, concedido ao melhor goleiro, foi para Emiliano Dibu Martínez, do Aston Villa e da seleção argentina. Este é o segundo ano consecutivo que Dibu conquista o prêmio. Em seu discurso, ele agradeceu ao Aston Villa e destacou a importância dos técnicos em sua evolução.

A espanhola Jenni Hermoso recebeu o prêmio Sócrates por seu envolvimento em causas sociais. Na edição anterior, Vinícius Júnior havia sido o ganhador dessa honraria.

O novo Troféu Johan Cruijff, destinado à melhor treinadora, foi entregue a Emma Hayes, da seleção feminina dos Estados Unidos. A ausência dela foi justificada com um vídeo exibido durante a cerimônia. O prêmio masculino foi para Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, que também não compareceu.

Aitana Bonmatí, meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola, conquistou mais uma vez a Bola de Ouro, tornando-se uma das poucas jogadoras a receber o troféu duas vezes. Em seu discurso, ela enfatizou a importância do trabalho em equipe.

Encerrando a noite, George Weah, primeiro homem negro a ganhar a Bola de Ouro em 1995, anunciou que o prêmio de melhor jogador deste ano foi para Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola. Antes do anúncio, gritos de apoio a Vinícius Júnior ecoaram pela plateia.

As categorias da Bola de Ouro 2024 refletem uma evolução contínua desde sua criação em 1956, reconhecendo talentos diversos no futebol masculino e feminino ao redor do mundo.

Veja a lista:

– Bola de Ouro masculina: Rodri (Manchester City)

– Bola de Ouro feminina: Aitana Bonmatí (Barcelona)

– Troféu Yashin: Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa)

– Troféu Kopa: Lamine Yamal (Barcelona)

– Troféu Gerd Müller: Henry Kane (Bayern de Munique) e Kyllian Mbappé (PSG)

– Time do ano no futebol masculino: Real Madrid

– Time do ano no futebol feminino: Barcelona

– Troféu Johan Cruijff de treinador de futebol masculino: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

– Troféu Johan Cruijff de treinador de futebol feminino: Emma Hayes (Seleção dos EUA)

– Prêmio Sócrates: Jenni Hermoso