Bola de Ouro 2024: a data, onde assistir e as principais apostas ao prêmio

A ‘France Football’ e a UEFA vão realizar a cerimônia de entrega da Bola de Ouro, o prêmio para os melhores jogador e jogadora do mundo, no próximo dia 28 de outubro, no tradicional Théâtre du Châtelet, localizado em Paris, capital da França.

Entre os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, o único brasileiro é Vinicius Júnior, do Real Madri. Em outras categorias, Savinho concorre ao troféu Kopa, que é o de melhor jogador sub-21, pelas boas atuações no Girona no ano passado, que o credenciaram para ser vendido ao Manchester City nessa temporada. Gabi Portilho, do Corinthians e Tarciane, do Houston Dash, que conquistaram a medalha de prata com o Brasil nas Olimpíadas, disputam a Bola de Ouro de Futebol Feminino. Ainda dessa seleção, o técnico Arthur Elias concorre ao prêmio de melhor técnico do ano no futebol feminino.

O atual vencedor da Bola de Ouro no futebol masculino é o argentino Lionel Messi, que também é o recordista do prêmio, com oito no total. A premiação ocorre desde 1956, porém desde a fundação até 1994, ou seja, em quase 40 anos, a honraria foi dada apenas para jogadores europeus. A partir de 1995, a premiação passou a homenagear atletas de outros continentes.

Confira as 10 categorias do prêmio:

– Bola de Ouro masculina: melhor jogador

– Bola de Ouro feminina: melhor jogadora

– Troféu Yashin: melhor goleiro

– Troféu Kopa: melhor jogador sub-21

– Troféu Gerd Müller: jogador com mais gols entre clubes e seleções

– Time do ano no futebol masculino

– Time do ano no futebol feminino

– Melhor treinador de futebol masculino

– Melhor treinador de futebol feminino

– Prêmio Sócrates: honraria dada para atletas envolvidos com causas sociais

Indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo:

– Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

– Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

– Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

– Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

– Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

– Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

– Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

– Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

– Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

– Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

– Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

– Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

– Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

– Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

– Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

– Rodri (Manchester City/Espanha)

– Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

– Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

– Vitinha (PSG/Portugal)

– Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

– Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

– Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

– Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

– Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

– William Saliba (Arsenal/França)

– Kylian Mbappé (PSG/França)

– Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

– Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

– Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

– Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

Onde vai ser transmitida a premiação da Bola de Ouro 2024?

O canal TNT e o streaming Max vão transmitir a premiação ao vivo a partir das 16h da segunda-feira, dia 28 de outubro.