Barcelona x Bayern de Munique: horário, onde assistir e prováveis escalações

Barcelona e Bayern vão realizar hoje, 23, a principal partida pela terceira rodada da UEFA Champions League.

O Barcelona vem em ótima fase na temporada, com 10 vitórias e somente duas derrotas, estando na liderança do Campeonato Espanhol. Nos últimos três jogos, o clube catalão marcou 13 gols e sofreu somente um. As boas notícias para o treinador Hansi Flick são os retornos dos lesionados Dani Olmo, Fermín López e Gavi (que já jogou alguns minutos da vitória no fim de semana contra o Sevilla).

O Bayern também está na liderança do campeonato local, a Bundesliga, com os mesmos 17 pontos do RB Leipzig. O clube tem 7 vitórias, dois empates e somente uma derrota na temporada, mas os três tropeços foram justamente em um recorte dos últimos cinco jogos. O ponto positivo está no poder do ataque do Bayern, que marcou 7 gols nos últimos dois jogos, contra Sttutgart e Eintracht Frankfurt. A boa notícia para o clube alemão pode ser o retorno de Jamal Musiala, que estava com uma lesão no quadril. O volante Pavlovic, que saiu com dores na última partida, pode ser um desfalque para o confronto de hoje.

Como assistir ao jogo entre Barcelona e Bayern?

A partida entre Barcelona e Bayern será transmitida na TNT e na Max (Streaming).

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, às 16 horas no horário de Brasília.

Prováveis escalações:

Barcelona: Iñaki Pena; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri (Gavi) e Raphinha; Lamine Yamal, Dani Olmo (Ansu Fati) e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Bayern: Manuel Neuer; Raphael Guerreiro, Dayot Upamecano, Min-jae Kim e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (João Palhinha) e Leon Goretzka (Thomas Muller); Michael Olise (Kingsley Coman), Leroy Sané e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Arbitragem:

O árbitro principal da partida será o esloveno Slavko Vinčić.