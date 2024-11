Bahia x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Bahia e Palmeiras se enfrentam às 18 horas desta quarta-feira, dia 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em um duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time baiano está em uma sequência de resultados negativos, das últimas cinco partidas, o clube perdeu quatro e empatou uma. Apesar do baixo aproveitamento nos últimos jogos, o tricolor está na oitava colocação com 46 pontos, um a menos que o sétimo colocado São Paulo. Como o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e atualmente está na quarta colocação, o grupo de classificação para a Libertadores, que ia até o sexto colocado, foi estendido até a sétima colocação. Caso o Botafogo ganhe a Copa Libertadores, esse grupo pode ir até o oitavo colocado.

Já o Palmeiras ocupa a vice-liderança, com 64 pontos, quatro a menos que o Botafogo. O alviverde busca a vitória para diminuir a distância do líder, já que os dois terão um confronto direto na 36ª rodada do campeonato.

No Bahia, a novidade para o jogo de hoje pode ser a volta do atacante Biel, que estava lesionado. O zagueiro Kanu e o lateral-direito Santi Arias estão suspensos e não poderão jogar a partida. O meio-campista Rezende, que está em fase final de recuperação de uma lesão, também deve ficar de fora.

O Palmeiras não terá três importantes jogadores para a equipe por causa de suspensões, são eles: Mayke, Richard Ríos e Estêvão. O zagueiro Gustavo Gómez, que estava com a seleção Paraguaia durante a Data FIFA, é dúvida, já que a presidente Leila Pereira disponibilizou o avião particular dela para buscar o atleta na Bolívia e tê-lo a disposição. O atacante Lázaro, que está se recuperando de uma lesão, pode ser uma novidade na escalação.

Como assistir ao jogo entre Bahia e Palmeiras?

Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (David Duarte) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Lucho Rodríguez (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Vitor Reis), Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem:

Árbitro: Wagner Nascimento (RJ); Auxiliares: Rodrigo Figueredo (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ).