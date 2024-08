Augusto Akio garante pontuação na última chance e é bronze em Paris

O curitibano Augusto Akio garantiu a segunda medalha do Brasil no skate nos Jogos de Paris, nesta quarta-feira, 7. Ovacionado na Place de La Concorde, Japinha ficou com o bronze na modalidade park.

Depois de errar duas tentativas, Akio acertou sua volta com perfeição na terceira e última chance, somando 91,85 pontos. O ouro ficou com o australiano Kegaan Palmer (93,11) e a prata com o americano Tom Schaar (92,23).

O veterano Pedro Barros, prata em Tóquio e representante do Brasil na final junto com Japinha e Luigi Cini, bateu na trave e ficou em quarto lugar.

Na eliminatória, os atletas executaram três voltas de 45 segundos cada, passando pela avaliação dos árbitros. A melhor entre as três notas de cada atleta foi considerada como pontuação final. Os brasileiros fizeram as maiores notas logo na primeira volta. Pedro Barros marcou 89.24 e se classificou em sexto. Luigi Cini fez 89.10, e Augusto Akio 88. 79, se classificando em sétimo e oitavo para a final, respectivamente.

Na final, foi a hora de Akio brilhar e garantir o Brasil no pódio, poucos dias depois de Rayssa Leal, bronze no street feminino.