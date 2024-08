Atletismo, vôlei, tênis de mesa e mais: o que assistir da Olimpíada de Paris nesta sexta, 2

O sétimo dia oficial de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

Entre os grandes destaques estão as provas de atletismo, que vão dominar boa parte da agenda. Às 5h05, José Fernando Santana começa as provas do decatlo com os 100m rasos, e fará outras quatro provas durante a sexta-feira: 400m rasos, salto em altura, salto em distância e arremesso de peso. Ao mesmo tempo, Valdileia Martins terá a classificação do salto em altura.

No judô, que começa também às 5h, o destaque é Rafael Silva, o Baby, medalhista de bronze em Londres 2012 e Rio 2016, que faz sua última participação em Jogos Olímpicos. Beatriz Souza representa as mulheres na categoria +78kg.

Às 6h, o Brasil encara o Japão no basquete masculino precisando vencer e diminuir a diferença de pontos no saldo para tentar uma classificação. No vôlei masculino, às 8h, o Brasil enfrenta o Egito e, para se classificar para as quartas sem depeder de ninguém, precisa vencer por 3 sets a 0 ou por 3 sets a 1.

No tênis de mesa, Hugo Calderano disputa a semifinal do individual masculino, uma marca história e nunca antes atingida pelo Brasil na modalidade. Ele joga às 9h30.

Mais para o fim do dia, às 16h30, Wanderley Pereira faz sua luta nas quartas de final do boxe masculino, categoria 80kg. Se avançar à semifinal, já garante uma medalha de bronze, como não há disputa pelo terceiro lugar na modalidade.

+ Quadro de medalhas – Olimpíadas Paris 2024

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para sexta-feira, 2:

3:30 Badminton Duplas F – Semifinal #1

4:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: GER x CHN

4:00 Golfe M – 2ª Rodada

4:00 Handebol M – Grupo B: HUN x DEN

4:00 Tiro Skeet M – Qualificação Dia 1

4:00 Tiro Pistola 25m F – Qualificação

4:00 Vôlei M – Grupo C: ARG x GER

4:00 Vôlei de Praia F – Grupo E: LTU x JPN

4:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: AUS x AZE

4:30 Remo Single Skiff M – Final F

4:30 Tiro Rifle 50m 3 posições F – Final

4:30 Tiro com Arco Equipe X – Oitavas

4:40 Badminton Duplas F – Semifinal #2

4:42 Remo Single Skiff F – Final F

4:54 Remo Single Skiff M – Final E

5:00 Hóquei na Grama F – Grupo A: CHN x GER

5:00 Judô +78kg F – 1ª rodada

5:00 Judô +100kg M – 1ª rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind F – Semifinal #1

5:00 Vôlei de Praia M – Grupo B: ITA x CHI

5:05 Atletismo Decatlo M – 100m #1

5:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: LTU x CHN

5:06 Remo Single Skiff F – Final E

5:10 Atletismo Martelo M – Quali Grupo A

5:15 Atletismo Salto em Altura F – Qualificação

5:18 Remo Single Skiff M – Final D

5:28 Judô +78kg F – 2ª rodada

5:28 Judô +100kg M – 2ª rodada

5:30 Hóquei na Grama M – Grupo A: NED x ESP

5:30 Remo Single Skiff F – Final D

5:35 Atletismo 100m F – Preliminar

5:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: POL x NED

5:42 Remo Dois Sem M – Final B

5:50 Badminton Duplas M – Semifinal #1

5:54 Remo Dois Sem F – Final B

5:55 Atletismo Decatlo M – Salto em distância #2

6:00 Basquete M – Grupo B: JPN x BRA

6:00 Handebol M – Grupo B: ARG x FRA

6:00 Hipismo Saltos Equipe – Final

6:00 Natação 100m borboleta M – Eliminatórias

6:00 Natação 200m medley F – Eliminatórias

6:00 Natação 800m livre F – Eliminatórias

6:00 Natação Rev 4x100m medley X – Eliminatórias

6:00 Saltos Ornamentais Tramp 3m Sincronizado M – Final

6:00 Tênis de Mesa Ind M – Semifinal #1

6:00 Vôlei de Praia M – Grupo E: AUT x CAN

6:05 Atletismo 1.500m M – Eliminatórias

6:06 Remo Double Skiff Leve M – Final B

6:18 Remo Double Skiff Leve F – Final B

6:30 Remo Dois Sem M – Final A

6:35 Atletismo Martelo M – Quali Grupo B

6:42 Remo Dois Sem F – Final A

6:50 Atletismo 100m F – Eliminatórias

7:00 Badminton Duplas M – Semifinal #2

7:00 Ginástica Trampolim F – Qualificação

7:00 Tênis Ind M – Semifinais

7:00 Tênis Ind F – Disputa do bronze

7:00 Tênis Duplas M – Disputa do bronze

7:00 Tênis Duplas X – Disputa do bronze

7:00 Vela ILCA7 M – Regatas 3 e 4

7:00 Vela ILCA6 F – Regatas 3 e 4

7:00 Vela iQFoil M – Quartas, Semis e Fi

7:00 Vela iQFoil F – Quartas, Semis e Final

7:00 Vela 470 X – Regatas 1 e 2

7:00 Vôlei de Praia F – Grupo C: FRA x CZE

7:02 Remo Double Skiff Leve M – Final A

7:15 Atletismo Decatlo M – Arremesso de Peso #3

7:20 Judô +78kg F – Oitavas

7:20 Judô +100kg M – Oitavas

7:22 Remo Double Skiff Leve F – Final A

7:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: AUS x ESP

7:45 Hóquei na Grama F – Grupo A: BEL x NED

8:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: FRA x USA

8:00 Vôlei M – Grupo B: BRA x EGY

8:15 Hóquei na Grama M – Grupo B: AUS x IND

8:16 Judô +78kg F – Quartas

8:16 Judô +100kg M – Quartas

8:30 Basquete M – Grupo A: AUS x GRE

8:30 Esgrima Espada por Equipe M – Quartas

8:30 Tênis de Mesa Ind F – Semifinal #2

8:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: NED x LTU

8:50 Ginástica Trampolim F – Final

9:00 Handebol M – Grupo A: CRO x SWE

9:00 Pólo Aquático F – Grupo A: AUS x CAN

9:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: LAT x FRA

9:15 Tiro com Arco Equipe X – Quartas

9:30 Tênis de Mesa Ind M – Semifinal #2

10:00 Badminton Duplas X – Disputa do bronze

10:00 Esgrima Espada por Equipe M – Disputa 5º ao 8º

10:00 Futebol M – Quartas #1

10:00 Vôlei de Praia M – Grupo F: ESP x USA

10:30 Boxe 57kg F – Oitavas

10:30 Canoagem Slalom Kayak Cross F – Tomada de Tempo

10:31 Tiro com Arco Equipe X – Semifinais

10:35 Pólo Aquático F – Grupo B: GRE x ITA

10:50 Esgrima Espada por Equipe M – Semifinais

11:00 Handebol M – Grupo A: GER x ESP

11:00 Judô +78kg F – Repescagens

11:00 Vôlei de Praia M – Grupo F: FRA x NED

11:10 Badminton Duplas X – Final

11:17 Judô +78kg F – Semifinais

11:24 Tiro com Arco Equipe X – Disputa do bronz

11:34 Boxe 51kg M – Quartas

11:34 Judô +100kg M – Repescagens

11:40 Canoagem Slalom Kayak Cross M – Tomada de Tempo

11:40 Esgrima Espada por Equipe M – Disputas 5º e 7º

11:43 Tiro com Arco Equipe X – Final

11:51 Judô +100kg M – Semifinais

12:00 Futebol M – Quartas #2

12:00 Hóquei na Grama M – Grupo B: NZL x IRL

12:00 Vôlei M – Grupo A: FRA x SLO

12:00 Vôlei de Praia F – Grupo E: BRA x NED

12:06 Boxe 80kg M – Quartas

12:15 Basquete M – Grupo A: CAN x ESP

12:18 Judô +78kg F – Disputas de bronze

12:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: AZE x CHN

12:30 Hóquei na Grama M – Grupo B: BEL x ARG

12:38 Boxe Acima de 92kg M – Quartas

12:38 Judô +78kg F – Final

12:40 Badminton Ind M – Quartas de final #1

12:49 Judô +100kg M – Disputas de bronze

13:00 Atletismo Decatlo M – Salto em altura #4

13:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: CAN x USA

13:00 Ginástica Trampolim M – Qualificação

13:09 Judô +100kg M – Final

13:10 Atletismo 5.000m F – Eliminatórias

13:15 Atletismo Salto Triplo F – Qualificação

13:30 Pólo Aquático F – Grupo B: USA x FRA

13:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: USA x FRA

13:50 Badminton Ind M – Quartas de final #2

13:55 Atletismo Disco F – Quali Grupo A

14:00 Futebol M – Quartas #3

14:00 Handebol M – Grupo A: JPN x SLO

14:00 Tênis Ind M – Semifinais

14:00 Tênis Ind X – Final

14:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: SRB x LAT

14:10 Atletismo Rev 4x400m X – Eliminatórias

14:30 Esgrima Espada por Equipe M – Disputa do bronze

14:45 Atletismo 800m F – Eliminatórias

14:45 Hóquei na Grama M – Grupo A: FRA x RSA

14:45 Ginástica Trampolim M – Final

15:00 Badminton Ind M – Quartas de final #3

15:00 Boxe 57kg F – Oitavas

15:00 Ciclismo BMX M – Semifinais Corrida #1

15:00 Vôlei de Praia M – Grupo B NOR x NED

15:05 Pólo Aquático F – Grupo A: CHN x HUN

15:10 Atletismo Peso M – Qualificação

15:15 Ciclismo BMX F – Semifinais Corrida #1

15:15 Hóquei na Grama M – Grupo A: GBR x GER

15:20 Atletismo Disco F – Quali Grupo B

15:30 Ciclismo BMX M – Semifinais Corrida #2

15:30 Esgrima Espada por Equipe M – Final

15:30 Natação 50m livre M – Final

15:39 Natação 200m costas F – Final

15:45 Ciclismo BMX F – Semifinais Corrida #2

15:49 Natação 200m medley M – Final

15:50 Atletismo Decatlo M – 400m #5

16:00 Basquete M – Grupo B: FRA x GER

16:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: ESP x CAN

16:00 Ciclismo BMX M – Semifinais Corrida #3

16:00 Futebol M – Quartas #4

16:00 Handebol M – Grupo B: NOR x EGY

16:00 Vôlei M – Grupo C: JPN x USA

16:00 Vôlei de Praia M – Grupo E: CZE x BRA

16:04 Boxe 51kg M – Quartas

16:09 Natação 100m borboleta M – Semifinais

16:10 Badminton Ind M – Quartas de final #4

16:15 Ciclismo BMX F – Semifinais Corrida #3

16:20 Atletismo 10.000m M – Final

16:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: GER x FRA

16:34 Natação 200m medley F – Semifinais

16:35 Ciclismo BMX M – Final

16:36 Boxe 80kg M – Quartas

16:50 Ciclismo BMX F – Final

17:00 Vôlei de Praia F – Grupo C: USA x GER

17:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: POL x SRB

17:08 Boxe Acima de 92kg M – Quartas

17:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: CHN x USA