Atlético Mineiro x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Chegou o grande dia! Às 17 horas, Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam no estádio Monumental de Nuñez, pela final da Copa Libertadores da América. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

O clube mineiro está em busca do seu segundo título da Libertadores, a primeira conquista aconteceu em 2013, com o time comandado por Ronaldinho. O Botafogo espera conquistar a sua primeira Libertadores da história, em um ano que pode ser marcante para o clube, já que o clube carioca é o líder do Campeonato Brasileiro e também está muito próximo do título nacional.

O Atlético Mineiro chega para a partida de logo mais em uma sequência negativa de 10 jogos sem vencer, com 6 derrotas e 4 empates. Já o alvinegro do Rio de Janeiro venceu o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro e recuperou a liderança da competição. O clube está em uma sequência de 5 jogos sem derrota. Dos últimos 20 jogos, o Botafogo só perdeu um, a volta da semifinal da Libertadores para o Peñarol, quando o clube tinha uma vantagem de 5 a 0 construída no primeiro jogo.

O Atlético Mineiro terá o desfalque do meia Matías Zaracho, que se lesionou na partida contra o São Paulo, no Estádio Morumbis, pelo Brasileirão.

O Botafogo não deve contar com o zagueiro angolano Bastos, que se machucou na última partida da equipe contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, na última terça-feira, 26.

Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Botafogo?

Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam pela grande decisão da Copa Libertadores da América, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 17 horas. O jogo terá transmissão da Globo, da ESPN, do Disney+ e do Paramount+, esses últimos dois por streaming.

Prováveis escalações:

Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Battaglia, Lyanco; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana, Paulinho, Hulk; Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

Botafogo: John, Vitinho, Alexander Barboza, Adryelson e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem:

Árbitro: Facundo Tello (ARG); Auxiliares: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG).