Atlético Mineiro x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam às 21h30 de hoje, 20, na Arena Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da partida ser realizada em um campo neutro e sem torcida, o jogo vai ser como uma ‘prévia’ da final da Copa Libertadores da América, que vai ser realizada entre essas duas equipes no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O clube mineiro está em uma sequência de sete jogos sem vitórias contando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Atlético atualmente ocupa a 10ª colocação do campeonato, com 42 pontos, 5 a menos que o sétimo colocado São Paulo, que é atualmente o primeiro na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

O Botafogo ocupa a liderança da competição com 68 pontos, quatro a mais que o vice-líder Palmeiras. Apesar de um último resultado frustrante, quando empatou em 0 a 0 com o Cuiabá dentro do Estádio Nilton Santos, o alvinegro carioca está em uma sequência de 11 partidas sem derrota na competição.

O Atlético Mineiro não vai poder contar com Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas, que estavam servindo as suas seleções na Data FIFA e não retornarão a tempo. O lateral Guilherme Arana deve ser outro desfalque, já que foi cortado da seleção brasileira por conta de uma lesão. O meio-campista Matías Zaracho, que está se recuperando de uma lesão, pode ser novidade no time do técnico Gabriel Milito.

O Botafogo teve sete jogadores convocados para as seleções durante a Data FIFA e também deve contar com alguns desfalques. O zagueiro Bastos, pediu para que retornasse antes da seleção de angola, ficando de fora da última partida contra Gana e será presença confirmada no jogo de logo mais. O lateral-esquerdo Alex Telles, que foi convocado para a seleção brasileira no lugar de Guilherme Arana, também não deve ser um desfalque da partida de logo mais. As dúvidas estão por conta dos atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil), Savarino (Venezuela), o meia Thiago Almada (Argentina) e o goleiro Gatito Fernández (Paraguai).

Como assistir ao jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo?

Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam às 21h30 de hoje, 20, na Arena Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Atlético Mineiro: Everson, Saravia, Battaglia, Lyanco, Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Zaracho (Bernard ou Deyverson), Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Eduardo (Almada); Luiz Henrique (Júnior Santos), Matheus Martins e Tiquinho Soares (Igor Jesus). Técnico: Arthur Jorge.

Arbitragem:

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP); Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Daniel Paulo Ziolli (SP).