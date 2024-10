Atlético-MG X Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (09) em duelo pela Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19:30 horas. A partida é válida pela sexta rodada do campeonato e foi adiada em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Esse é o último dos quatro jogos do time gaúcho que foram remarcados. Já o Galo ainda tem uma partida a ser remarcada, contra o Athletico Paranaense.

O Atlético Mineiro chega para o confronto na 10ª colocação, com 37 pontos. O clube mineiro vem de frustração na última partida, quando empatou em casa contra o Vitória por 2 a 2 depois de estar vencendo o jogo por 2 a 0. Já o clube gaúcho chega em alta depois de vencer o Fortaleza por 3 a 1, na Arena do Grêmio, na última rodada. O tricolor ocupa a 11ª colocação, com 35 pontos, e pode ultrapassar o adversário desta noite em caso de vitória.

Como estamos no período da Data FIFA, os clubes terão desfalques de jogadores que foram convocados pelas suas seleções, além de lesionados e suspensos. No alvinegro, Alan Franco, Eduardo Vargas e Junior Alonso estão com as suas seleções, Everson está suspenso e Guilherme Arana, Bernard, Cadu, Zaracho e Alisson estão lesionados. Já no Grêmio, Villasanti e Soteldo estão nas seleções, Fabio e João Pedro estão suspensos e André Henrique e Gustavo Martins estão lesionados. Além deles, o zagueiro Kannemann não foi relacionado.

Como assistir ao jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19:30 horas.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Matheus Mendes; Lyanco (Saravia), Bruno Fuchs e Battaglia; Rubens, Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes e Scarpa (Palacios); Paulinho e Hulk (Deyverson); Técnico: Gabriel Milito

Continua após a publicidade

Grêmio: Marchesín; Igor Serrote, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem:

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)

Continua após a publicidade

Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (VAR Fifa-ES)

Quarto árbitro:Arthur Gomes Rabelo (ES)