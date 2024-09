As quatro praias que vão compor o santuário do surfe no Brasil

Após uma votação acirrada, a comunidade brasileira de surfe elegeu quatro praias em diferentes estados para se tornarem reservas nacionais do esporte. As escolhidas foram Itamambuca (SP), Moçambique (SC), Francês (AL) e Regência (ES). Inicialmente, apenas uma de cinco indicadas seria a vencedora, mas os organizadores acabaram eliminando apenas a praia do Sumidouro (SP).

A eleição, anunciada na última sexta-feira, 30, é uma forma de reconhecer os atributos ambientais, culturais e econômicos dos ecossistemas de surfe. As campeãs devem seguir a partir de agora as recomendações do Programa Brasileiro de Reservas de Surfe, coordenado pelo Instituto Aprender. Ações e metas também serão estabelecidas para cada praia.

A seleção foi inspirada nos programas Australiano e Mundial de Reservas de Surfe. Esse último tem como única representante brasileira a Guarda do Embaú (SC).“Vimos que esse modelo inovador de gestão participativa baseada em ecossistemas de surfe tem um papel potente como ferramenta para conservação de espaços marinhos e costeiros e geração de renda por meio do turismo regenerativo”, disse a diretora executiva do Instituto Aprender, Fernanda Muller, à Agência Brasil.