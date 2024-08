Árbitro denunciado por Pedro Scooby é suspenso da Olimpíada

O árbitro Ben Lowe foi suspenso pela Associação Internacional de Surfe nesta quinta-feira, 1, e não participará mais de decisões na Olimpíada de Paris. O anúncio segue uma polêmica foto de Lowe ao lado de um dos surfistas que disputam medalhas, amplamente criticada por atletas, incluindo o brasileiro Pedro Scooby.

Na foto, Lowe, que é australiano, aparece do lado do surfista compatriota Ethan Ewing, que pode disputar contra os brasileiros Gabriel Medina ou João Chianca na competição em Teahupo’o, na Polinésia Francesa.

Na decisão, a Associação Internacional de Surfe afirmou que é “inapropriado para um árbitro interagir dessa forma com um atleta” e que a suspensão tem objetivo de “proteger a integridade e a justiça da competição”.

Nas redes sociais, Pedro Scooby destacou que Lowe estava no painel de arbitragem dos Jogos de Tóquio e foi quem deu as notas mais mais baixas para Medina, incluindo em manobras parecidas com a do adversário.

“Vou fazer uma comparação. Imagina o jogo FlaFlu. Um dia antes, o juiz lá do futebol vai encontrar o Gabigol. Tá de sacanagem? Isso aqui é uma entidade séria, Olimpíada. Não poderia acontecer”, disse.