Após visita, cônsul uruguaia diz que situação de Izquierdo é irreversível

O uruguaio Juan Izquierdo, 27 anos, jogador de futebol do Nacional, segue internado em estado crítico no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O zagueiro sofreu um mal súbito na partida da última quinta-feira, contra o São Paulo, no estádio MorumBIS, válida pela Copa Libertadores, e desmaiou. Ele foi retirado do campo por uma ambulância e levado diretamente ao hospital.

A cônsul do Uruguai, Marta Echarte, que visitou Izquierdo na segunda-feira, 26, disse em entrevista a uma rádio uruguaia que a “situação é praticamente irreversível”. O ex-capitão do Uruguai Diego Lugano também esteve no hospital onde o atleta está sendo tratado.

Em boletim emitido na segunda-feira, os médicos que tratam do jogador de Izquierdo disseram que ele está sob cuidados neurológicos críticos e ainda ligado a um ventilador. Em uma declaração anterior, o hospital disse que ele havia mostrado “uma progressão de seu dano cerebral e um aumento da pressão intracraniana”, que os médicos consideram condições com risco de morte.

Boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein. pic.twitter.com/7R8ChnIo7h — Nacional (@Nacional) August 27, 2024

Izquierdo teve um episódio de arritmia cardíaca e precisou de ressuscitação após desmaiar no estádio do MorumBIS. As ligas de futebol de primeira e segunda divisão do Uruguai foram adiadas no fim de semana devido a preocupações com a saúde do atleta. Os jogadores do São Paulo vestiram uma camisa em apoio ao jogador uruguaio antes da vitória do time por 2 a 1 na liga brasileira contra o Vitória no domingo.

A carreira de Izquierdo inclui passagens por vários clubes uruguaios, incluindo Cerro, Peñarol, Wanderers e o Liverpool local. Ele também jogou pelo San Luis, do México.

O que é a arritmia cardíaca?

Qualquer alteração no ritmo cardíaco recebe esse nome. Ela pode acontecer tanto acelerando o coração (taquicardia) quanto diminuindo seu ritmo (bradicardia). Há diversos tipos de arritmia e nem todos são graves.

Algumas são causadas por doenças no próprio coração, outras são sintoma de condições sistêmicas. Na arritmia mais frequente, a fibrilação atrial, ocorre um erro na condução dos estímulos elétricos que comandam os batimentos. O resultado é que, em vez de contrair e relaxar, o músculo cardíaco fica tremendo.

Em algumas situações, o problema compromete a chegada de sangue para o corpo. São esses casos mais extremos que podem levar ao desmaio, como aconteceu com o jogador uruguaio. E, em ultima instância, há o risco de uma morte súbita.

Mas é raro que isso aconteça. “A grande maioria das arritmias é benigna e é tratável, seja com mudanças no estilo de vida, intervenções ou medicamentos, e a pessoa tem uma vida normal”, explicou Guilherme Fenelon, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, à repórter Chloé Pinheiro, da revista Veja Saúde.

