Após igualar feito de Maria Esther Bueno, Bia Haddad enfrenta Wozniacki no US Open

Bia Haddad Maia está fazendo história no US Open de 2024. A tenista se tornou a primeira brasileira, desde 1976, a estar em uma terceira rodada do torneio. A lendária Maria Esther Bueno era a única, ate então.

Na madrugada deste domingo, 1º, Bia venceu a número 15 do mundo, a russa Anna Kalinskaya, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1), garantindo vaga nas oitavas de final. Com essa vitória, Bia embolsou mais 325 mil dólares (1,8 milhão de reais), que se somam aos 215 mil dólares (1,2 milhão de reais) que ela já havia conquistado no torneio até então.

Agora, Bia Haddad enfrenta um grande desafio nas oitavas de final: a ex-número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual 71ª colocada do ranking da WTA. O confronto está marcado para esta segunda-feira, 2, às 15h15, com transmissão ao vivo no SporTV3, ESPN e Disney+.

+Bia Haddad resgata história de Maria Esther Bueno em Roland Garros

Bia Haddad vem emplacando uma campanha histórica no US Open. Essa é a quarta participação da brasileira no torneio, que já conquistou a melhor campanha de sua carreira. Ela é a primeira brasileira a chegar tão longe no Grand Slam norte-americano desde Maria Esther Bueno, em 1968.

Continua após a publicidade

Além do feito individual, a vitória de Bia também é importante para o tênis brasileiro. Desde 1968, nenhuma tenista do país havia chegado tão longe no US Open, quebrando um jejum de 55 anos. Isso mostra o crescimento e a evolução do tênis feminino no Brasil, com Bia Haddad Maia liderando esse processo.

+Fora da curva, Bia Haddad vence obstáculos e brilha em Roland Garros

Apesar do grande desafio pela frente contra Caroline Wozniacki, Bia Haddad chega motivada e confiante para o confronto. Ela vem demonstrando um tênis de alto nível e superando adversárias de peso. A brasileira tem a chance de fazer ainda mais história, chegando às quartas de final do US Open, algo inédito para uma tenista do Brasil.