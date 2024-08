Ana Patrícia e Duda seguem imbatíveis e avançam à semifinal no vôlei de praia

Uma das duplas mais fortes na disputa pelo pódio do vôlei de praia feminino nos Jogos de Paris, Ana Patrícia e Duda venceram Anastasija Samoilova e Tina Graudina, da Letônia, por 2 sets a 0 nesta quarta-feira, 7, garantindo uma vaga na semifinal da competição.

As brasileiras, que venceram todas as partidas até agora por 2 a 0 e mostram controle absoluto, vão enfrentar as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar na quinta-feira, às 16h.

A dupla é a última do Brasil viva na competição, após Carol e Bárbara perderem na primeira partida das oitavas, assim como André e George. Evandro e Arthur duraram um pouco mais, mas perderam nas quartas de final.