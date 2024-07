Ana Luiza e Marcus avançam às oitavas e igualam recorde brasileiro

Ana Luiza Caetano e Marcus D’Almeida avançaram às oitavas de final do torneio de tiro com arco feminino e masculino, respectivamente, em Paris, nesta terça-feira, 30. Com o resultado, os dois igualam a melhor posição da história do Brasil na modalidade, quando Ane Marcelle dos Santos chegou às oitavas nos Jogos Rio 2016 e o próprio Marcus conseguiu a marca em Tóquio.

Os dois tiveram duas disputas nesta terça-feira. Ana venceu a eslovena Zana Pintaric por 6 a 2, depois de sair atrás no combate. Depois, pegou a malaia Syaqiera Mashayikh, triunfando por 6 a 5.

+ Marcus D’Almeida, o arqueiro verde e amarelo

Já Marcus, número 1 do mundo, passou primeiro ucraniano Mykailo Usach, com 6 a 2. Depois, confirmando o favoritismo, superou o japonês Fumiya Saito por 7 a 1.

Ana Luiza disputa as oitavas no sábado, às 5h48, no horário de Brasília. Marcus entra em ação um dia depois, no domingo, às 5h09.