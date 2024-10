Afinal, a F1 vai ser transmitida na Band ou na Globo em 2025?

Depois de momentos conturbados nos bastidores, a situação dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil parece ter chegado a um fim. A TV Bandeirantes anunciou que vai seguir com as transmissões da Fórmula 1 no Brasil até o final de 2025. A emissora estava negociando um acordo para o distrato com a Liberty Media, que é a detentora dos direitos da competição, mas como não houve um acordo, a Band preferiu seguir com as transmissões. A TV Globo estava em negociações para voltar a transmitir a categoria já a partir do ano que vem, mas agora terá que esperar até o ano de 2026 para poder passar a Fórmula 1 novamente.

A polêmica começou com uma mensagem enigmática no evento Upfront Globo, que tradicionalmente apresenta os produtos da Globo para o mercado. Nesse ano o evento aconteceu no dia 16 de outubro e a emissora exibiu um carro semelhante aos usados pelos pilotos de F1, mas com patrocínios de produtos do Grupo Globo e com a pergunta “Será?” exibida no telão atrás do veículo.

Comunicado oficial do Grupo Bandeirantes: “A Band comunica que a transmissão da Fórmula 1 continuará sendo feita por ela até o fim de 2024 e durante todo o ano de 2025, conforme contrato vigente. Após conversas com a Liberty Media, detentora dos direitos do principal campeonato de automobilismo do mundo, não se chegou a um consenso em relação ao distrato e a emissora optou pelo cumprimento do contrato”.

Onde a Fórmula 1 vai ser transmitida em 2025?

– A detentora dos direitos da Fórmula 1 no Brasil é a TV Bandeirantes, que vai cumprir o contrato para transmitir o campeonato até o final de 2025.

Quais são as próximas corridas da Fórmula 1 nesse ano?

– Domingo, 27 de outubro: GP do México

– Domingo, 3 de novembro: GP do Brasil

– Domingo, 24 de novembro, GP de Las Vegas

– Domingo, 1 de dezembro, GP do Catar

– Domingo, 8 de dezembro, GP de Abu Dhabi

Classificação dos pilotos em 2024:

Top10:

1 – Max Verstappen (HOL)

2 – Lando Norris (GBR)

3 – Charles Leclerc (MC)

4 – Oscar Piastri (AUS)

5 – Carlos Sainz (ESP)

6 – Lewis Hamilton (GBR)

7 – George Russell (GBR)

8 – Sergio Pérez (MEX)

9 – Fernando Alonso (ESP)

10 – Nico Hülkenberg (ALE)