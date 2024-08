Acredite se quiser: vai dar praia na Torre Eiffel

As competições do vôlei de praia acontecem aos pés do ponto turístico mais conhecido do planeta. E a torcida é para que as duplas Ana Patrícia e Duda, Carol e Bárbara e André, George e Arthur e Evandro, todos com chance de medalha, se inspirem um pouco na habilidade de levantar e cortar do criador da torre. O monumento foi encomendado para ser a porta de entrada da Exposição Universal de Paris e lembrar o centenário da Revolução Francesa. Gustave Eiffel derrotou os concorrentes com seu projeto cheio de cálculos sofisticados. Mesmo assim, não venceu o mau-humor dos franceses, que detestaram aquilo. Numa época em que Paris era a grande vitrine do mundo, a torre, até hoje a construção mais alta da cidade, exibia a capacidade da superpotência francesa de alcançar as alturas. No final, o que era para ser provisório acabou ficando por lá para sempre. Os turistas que não param de chegar podem ver agora a torre de tinta nova, dourada como Eiffel tanto gostava. E eles adoram. Taí uma boa jogada.