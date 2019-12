Xuxa protesta contra matança de perus no Natal

Desde que se tornou vegana, há quase dois anos, a apresentadora Xuxa Meneghel tem sido uma defensora xiita da causa animal. Ontem, ela postou no Instagram um protesto contra o consumo de peru nas festas de Natal e Ano Novo. “Celebrar a vida com violência na mesa?”, perguntava o banner online, que trazia um peru ensanguentado, com uma faca a lado. “Costumes errados tem que ser mudados (sic)…. não tem desculpa, não tem porque (sic), pense, reflita e mude”, escreveu. O post dividiu os seguidores de Xuxa. Alguns, aliás, foram até grosseiros. “É muito mi mi mi pra quem fez aquele filminho e melhor ficar calada”, disparou um fã. Ele se referia a Amor Estranho Amor, produção de 1982 do cineasta paulista Walter Hugo Khouri, no qual ela fazia sexo com um adolescente.

O empenho de Xuxa na defesa dos animais não se limita aos perus. Na semana passada, ela postou uma foto ao lado do porquinho Gugu e pediu também para seus fãs evitarem a carne de porco. Por ironia do destino, um dos curtidores do post foi o ex-jogador e atual comentarista de futebol Edmundo, que em seus áureos tempos de futebolista era conhecido pela alcunha de Animal. Solidariedade é isso aí.