Whindersson zoa amiga e se dá mal

O comediante piauiense Whindersson Nunes nunca primou pelo humor refinado. Mas no sábado passado ele pode ter extrapolado nas gracinhas ao ironizar, com grosseria, a atriz Larissa Manoela. Ele postou uma foto ao lado da atriz e cantora durante um encontro da dupla em Fortaleza. O detalhe grotesco ficou para a alteração da testa de Larissa – que aparece deformada, como se fosse gigantesca. Larissa, aliás, já mostrou incômodo em relação a essa parte de seu corpo, tendo inclusive pedindo conselhos de como mostrá-la menor em fotos.

Os fãs e amigos da atriz não acharam graça do chiste de Whindersson. Embora tenha tido mais de dois milhões de curtidas, o comediante foi criticado por pessoas como Thomaz Costa, ex-namorado da atriz. “Faz isso com ela, não”, escreveu. Nunes se defendeu, dizendo que é amigo de Larissa e que no dia em que ela não gostar de qualquer brincadeira, ele pararia na hora. Depois, postou outra foto dele ao lado da atriz, na qual ele aparece com a testa deformada. Larissa até agora não se manifestou sobre a gracinha do amigo.