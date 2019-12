Viúva de Gugu é atacada em comunicado da família

Após afirmar que planeja recorrer à Justiça para ser reconhecida como uma das herdeiras de Gugu Liberato, Rose Miriam Souza Di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, foi atacada em um comunicado oficial divulgado pela assessoria da família. Rose não foi casada com Gugu, mas dividia com ele a função de criar João Augusto, 18 anos, e Marina e Sofia, de 15 anos.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Rose afirmou que pediu na Justiça o reconhecimento de união estável com Gugu. O texto assinado pela mãe do apresentador, Maria do Céu Liberato, e os irmãos Amandio Liberato e Aparecida Liberato, diz que: “A entrevista pegou a todos de surpresa, visto que hoje (20/12) completa apenas um mês desde o acidente sofrido por Gugu Liberato em sua casa em Orlando, na Flórida. Nenhum familiar de Gugu sabia que Rose Miriam estava no Brasil. Para todos, ela estava em casa, ao lado dos filhos, oferecendo todo apoio necessário.”

O comunicado continua no mesmo tom, sugerindo que Rose está sendo irresponsável no trato com os filhos. “O que causa extremo espanto à mãe e irmãos de Gugu, e é considerado o problema maior e inadmissível, é o fato dos três filhos terem ficado nos Estados Unidos sem a mãe ou qualquer parente, principalmente num momento como este quando, segundo a própria Rose Miriam declarou: ‘as crianças estão muito abaladas porque eles viram o pai morrendo no chão. Foi trágico’.”

Segundo a assessoria, os filhos desconhecem o paradeiro da mãe. “Rose Miriam saiu de casa na segunda-feira (16/12) sem comunicar a ninguém sobre sua viagem, deixando apenas uma mensagem de WhatsApp, informando a um funcionário que iria para um retiro e retornaria na quarta-feira (18/12). Até a presente data ela não voltou para casa.”

Publicidade

O texto termina defendendo os herdeiros de Gugu. “Nossa prioridade é o bem-estar e segurança dos filhos, João Augusto de 18 anos, Marina e Sofia, de 15 anos. Neste momento de extrema dor isso é absurdo. Qualquer informação sobre a herança dos filhos, deveria ser discutida somente com eles. Trata-se de um assunto familiar e existe sigilo judicial visando a proteção dos menores. Não temos nada mais a declarar.”

A herança

A fortuna do apresentador foi divida em duas partes iguais. Da primeira metade, o dinheiro ficou para seus filhos João, Sofia e Marina; da segunda, Gugu deixou 75% para os três filhos e os outros 25% para os sobrinhos. Se Rose conseguir o reconhecimento da união estável, terá direito a metade da herança.

Pessoas próximas à família de Gugu afirmam que Rose não tinha uma união estável com o apresentador, apenas uma relação de amizade. A médica contesta, e diz que na casa dos dois, em Orlando, havia um closet cheio de roupas e toda segunda pela manhã ele depositava uma quantia para ela se manter.

“O que sei é que o que é do pai é dos filhos. Já está tudo no nome dos filhos. Como o Gugu queria. Não quero nada para mim. É tudo deles. Eu só vou viver de usufruto para poder me manter”, disse. Rose afirmou que, se receber a herança, irá doar tudo para os filhos.